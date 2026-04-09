سكاي ريسينغ يشارك في كأس الملكة إليزابيث بالجواد “أندرياس فيزاليوس”

دبي في 9 أبريل/وام/ أعلن فريق “سكاي ريسينغ” مشاركته في سباق كأس الملكة إليزابيث الثانية (الفئة الأولى) المقرر إقامته في هونغ كونغ يوم 26 أبريل الجاري، عبر جواده “أندرياس فيزاليوس” بإشراف المدرب أحمد بن حرماش، في خطوة تعكس طموحات الفريق لمنافسة نخبة الخيول العالمية.

وأكد الفريق جاهزية الجواد للمشاركة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة بن حرماش نجح في إعداده بصورة مميزة، خاصة بعد أدائه القوي بحلوله ثالثاً في سباق “دبي تيرف” (الفئة الأولى) ضمن أمسية كأس دبي العالمي الأخيرة، بفارق يزيد قليلاً على طولين عن الفائز، ما يعزز قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

ويواجه “أندرياس فيزاليوس” مجموعة من أبرز الخيول العالمية، يتقدمها “رومانتيك واريور”، الأعلى تحقيقاً للأرباح عالمياً، إلى جانب “رويال تشامبيون” و”ماسكيريد بول”، فيما أبدى الفريق ثقته في تقديمه أداء قوي خلال السباق.