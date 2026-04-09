أحمد بن حمدان آل نهيان: رياضة ركوب الأمواج إضافة جديدة إلى مظلة "الشراع والتجديف الحديث"

أبوظبي في 9 أبريل/وام/ أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن رياضة ركوب الأمواج"السيرف"، إضافة جديدة ومهمة إلى مظلة الاتحاد، بطموحات كبيرة في إعداد أجيال من الأبطال، بالقدرات التنافسية العالية التي تؤهلهم لحصد المراكز الأولى في البطولات القارية والدولية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان في تصريح اليوم لوكالة أنباء الإمارات/وام/ إن عدد الرياضيين الهواة قليل في هذه الرياضة، وإن الاتحاد حريص على تطبيق أفضل الممارسات، لنشرها على نطاق واسع في الفترة المقبلة، من خلال البرامج المحفزة والمشجعة، وتنظيم الفعاليات المختلفة، لاكتشاف المواهب، لاسيما أن هذه الرياضة حصلت على دعم كبير بإنشاء" سيرف أبوظبي" في جزيرة الحديريات، والذي يعد الأكبر من نوعه في ابتكار الأمواج الاصطناعية، لتأسيس أبطال من أبناء وبنات دولة الإمارات للبطولات المستقبلية.

وأوضح أن أبناء وبنات الدولة أثبتوا جدارتهم بحصد الميداليات في البطولات الإقليمية والقارية والدولية خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد الأساس القوي للعناصر الواعدة في الاتحاد، بمهاراتهم المتطورة، وإمكاناتهم العالية، آملا المزيد من الإنجازات في الفعاليات المقبلة.

ونوه إلى أن منتخب "إلكا 4" يكمل برنامج استعداداته من خلال معسكره الحالي في المغرب، للمشاركة في الفعاليات المقررة ضمن النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري، والمنافسة على المراكز الأولى لرفع علم دولة الإمارات في هذا المحفل القاري الكبير.

وأشار إلى حرص الاتحاد على اكتشاف المواهب في الأندية والمدارس، من خلال برامج متطورة للتعريف بالرياضات البحرية، والاطلاع على إمكانات الرياضيين، وتوجهاتهم ورغباتهم في أنواع الرياضات البحرية المناسبة لهم مثل الشراع والتجديف، بما يسهم في تحقيق النتائج المشرفة للدولة.

وحول برنامج "مسار البطل الرياضي" الذي أطلقته لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، قال رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إن البرنامج حقق نجاحا كبيرا في تبني المواهب الرياضية الواعدة بمختلف إمارات الدولة، وتمكينها من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء التنافسي، عبر منظومة دعم شاملة، بما يؤهلهم للانتقال إلى مرحلة النخبة والاحتراف العالمي.

وذكر الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان أن البرنامج يمثل دعماً كبيراً للاتحادات الساعية لصناعة أبطال قادرين على المنافسة الدولية، بدعم القيادة الرشيدة، ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية، للمواطنين والمقيمين، وطموحات أبناء وبنات الإمارات في كافة المحافل الخارجية، خصوصا أن الإمارات بدعم قيادتها توفر أفضل الظروف لممارسة الرياضة وسط أجواء آمنة ومحفزة في جميع الأوقات والظروف.