718 مليون درهم قيمة الأصول الوقفية التعليمية في"أوقاف دبي"

دبي في 9 أبريل/وام/ بلغت قيمة الأصول الوقفية التعليمية المسجّلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، 718 مليون درهم خلال العام الجاري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 52٪ مقارنة بالعام الماضي، وتوزعت على 52 أصلاً وقفيًا، يعود ريعها على دعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة من الأسر محدودة الدخل.

تضم هذه الأصول 24 وقفًا عقاريًا بقيمة 663 مليون درهم، تشمل مبانٍ وفللا ومحال تجارية، و28 وقفًا ماليًا بقيمة 55 مليون درهم تتضمن سندات وأسهما مالية.

يُصرف ريع هذه الأصول على توفير الفرص التعليمية والمستلزمات الدراسية للطلبة بالتعاون مع 45 جهة من مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة، إذ بلغ عدد المستفيدين خلال العام 2025 نحو 3100 طالب وطالبة يدرسون في المدارس الأهلية وعدد من الجامعات الوطنية والدولية، فيما وصلت قيمة المنح الدراسية المقدمة نحو 5.9 مليون درهم.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الأوقاف التعليمية تشكّل ركيزة أساسية في دعم الطلبة غير القادرين، وتمكينهم من متابعة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم التعلمية والأكاديمية.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في قيمة الأصول الوقفية هذا العام، والتي بلغت 52٪، تعكس جهود المؤسسة المستمرة لتوسيع نطاق الدعم وضمان استدامة العطاء التعليمي.

وذكر المطوع أن "أوقاف دبي" تواصل تطوير الأصول الوقفية التعليمية وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتشمل مزيدًا من الطلبة خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمرار العطاء الوقفي ودعم التعليم النوعي في المجتمع وضمان حياة كريمة للأجيال.

وأشار المطوع إلى الدور الحيوي للمصارف الوقفية في دعم التعليم وتمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والتقدم في مساراتهم المهنية، بما يسهم في بناء مجتمع مستدام ومتقدم.

وثمن الإسهامات الوقفية النبيلة للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء في تقديم أصول وقفية سخية ومستدامة لاسيما في قطاع التعليم لافتا إلى أن الاستثمار في التعليم استثمار في مستقبل الاجيال ونهضة الوطن.