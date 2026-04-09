"جائزة التميز الاجتماعي" برأس الخيمة تكرم الفائزين

رأس الخيمة في 9 أبريل / وام / توّجت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية اليوم الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة التميز الاجتماعي، خلال حفل أقيم بمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب.

حضر الحفل سعادة سالم المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب مجموعة من القيادات المجتمعية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وشركاء الجائزة في مشهد يعكس مكانة الجائزة ودورها في دعم المبادرات المجتمعية النوعية.

وجاء الحفل تتويجاً لدورة استثنائية استقطبت 130 مشاركة من الأفراد والمؤسسات، قدمت نماذج رائدة في العمل المجتمعي، توزعت على 12 فئة رئيسية تغطي مختلف مجالات الإبداع الاجتماعي، بما يعزز من الجائزة منصة وطنية محفزة للتميز، وداعمة لجهود التلاحم المجتمعي والاستدامة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن جائزة التميز الاجتماعي تمثل امتدادا لنهج دولة الإمارات في تمكين المجتمع وتعزيز دوره شريكا رئيسيا في التنمية، مشيراً إلى أن العمل المجتمعي أصبح منظومة متكاملة تقودها رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء مجتمع أكثر تماسك واستدامة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أن ما تشهده دولة الإمارات من تميز في العمل المجتمعي انعكاس مباشر لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولويتها القصوى، مشيراً إلى أن الاستثمار في المبادرات المجتمعية يمثل استثمارا في استقرار المجتمع ومستقبله.

وأوضح خليفة أن الجائزة تمثل منصة استراتيجية لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور المؤسسات والأفراد في دعم مسيرة التنمية، مؤكداً أن تكريم هذه النماذج المتميزة يعكس تقدير المجتمع لكل جهد يسهم في بناء وطن أكثر ازدهارا وتماسكا.

وقد فاز "عوض الساعدي" بجائزة الشخصية الاجتماعية المتميزة "العامة"، فيما نال الإعلامي عبدالله خلفان جائزة الشخصية الاجتماعية المتميزة "فئة الشباب"، و"حسين رشيد عباس" بفئة النموذج الشبابي الملهم.

وفي فئة "الابتكار التكنولوجي الطلابي للأغراض الاجتماعية"، فازت علياء المنصوري بينما حصدت رباب الطاهري جائزة الأعمال الإبداعية "أفراد"، وفازت "جمعية المناعة الذاتية" عن فئة المؤسسات.

وفاز الدكتور خليفة المحرزي بجائزة المدرب المجتمعي المتميز، ونوف سالم عبدالله بجائزة البحث الاجتماعي المتميز.

وفي فئة "الجهات الحكومية الرائدة في المسؤولية المجتمعية" جاءت "القيادة العامة لشرطة دبي" في المركز الأول، تلتها وزارة الرياضة، ثم "محاكم دبي"، فيما حلت "الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة" ثالثاً مكررا.

وفي فئة "مؤسسات النفع العام" حصلت جمعية الإمارات الخيرية على المركز الأول، تلتها الإمارات لأمراض القلب الخلقية.

وفي فئة "أفضل مبادرة اجتماعية "أفراد"، فاز أحمد مصبح النيادي عن مبادرة "نحن والبيئة"، فيما فاز" برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" بالمركز الأول في فئة المؤسسات، تلاه " مبادرة القدوة الملهمة لوزارة الداخلية"، ثم "مبادرة تقليل الثلاثي لبلدية رأس الخيمة"، و"مبادرة في الميدان لمجلس رأس الخيمة للشباب" ثالثاً مكررا.

وفي فئة المحتوى الرقمي الاجتماعي، فازت "مايا الهواري "أفراد" فيما فازت "الألعاب الالكترونية التوعوية - القيادة العامة لشرطة دبي" (مؤسسات).

وفازت "القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة" بجائزة التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاجتماعية.

وفازت رحمة السعدي بمنصة Talents UAE عن فئة تعزيز الهوية الوطنية "أفراد"، و"مبادرة مبادرة مجالس احياء دبي - هيئة تنمية المجتمع " عن فئة المؤسسات.