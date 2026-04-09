فنادق مرجان في رأس الخيمة تطلق باقات حصرية للإقامة العائلية

رأس الخيمة في 9 أبريل /وام/ أعلنت مرجان للضيافة في رأس الخيمة عن إطلاق باقات جديدة حصرية مخصصة للإقامة العائلية تحت مفهوم " إقامة، دراسة، عمل، وترفيه "، تتوفر في عدد من فنادقها في رأس الخيمة، وتشمل إمكانية المشاركة في مخيمات "بير جريلز" الاستكشافية في الهواء الطلق المخصصة للأطفال مجاناً، لتمنحهم مزيداً من المغامرات اليومية في حين يواصل الآباء عملهم.

وتغطي هذه الباقات فنادق "موفنبيك جزيرة المرجان"، و"روف جزيرة المرجان"، و"ريكسوس المعيريض رأس الخيمة"، و"هيلتون جاردن إن رأس الخيمة"، و"ريتز كارلتون صحراء الوادي"، وتستهدف تلبية احتياجات العائلات التي تجمع بين متطلبات العمل والدراسة عن بُعد خلال الإقامة.

وتوفّر الباقات بيئة مناسبة للعمل عن بُعد، إلى جانب مساحات مهيأة للدراسة، وأنشطة خارجية موجهة للأطفال.

وتشمل أيضا مجموعة من الخدمات، منها مساحات عمل مزودة بخدمة إنترنت عالية السرعة، ومرافق داعمة للتعلّم، إضافة إلى مزايا مخصّصة للأطفال مثل وجبات محددة وأنشطة ترفيهية، فضلاً عن إمكانية اصطحاب الحيوانات الأليفة وخصومات على خدمات المنتجعات الصحية وتبدأ أسعار الإقامة من 250 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة للغرفة العائلية.

ويحصل الضيوف على دخول مجاني إلى مخيم «بير جريلز» للاستكشاف في الهواء الطلق، الذي يُقام يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الخامسة مساءً في "موفنبيك جزيرة المرجان" و"ريكسوس المعيريض رأس الخيمة".

وقالت أليسون غرينيل، الرئيس التنفيذي لمرجان للضيافة: "تسعى العديد من العائلات إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل والدراسة عن بُعد، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة تدعم هذا التوازن بشكل عملي لذا تم تصميم هذه الباقات بما يراعي احتياجات مختلف أفراد الأسرة، من حيث توفير بيئة عمل مناسبة، ومساحات تعليمية، وأنشطة تفاعلية للأطفال".

يُعد "موفنبيك جزيرة المرجان" منتجعاً شاطئياً مناسباً للعائلات، مع مرافق تدعم العمل والدراسة، إلى جانب استضافة مخيم "بير جريلز" من الساعة 2 إلى 5 مساءً.

ويقدّم "روف جزيرة المرجان" تجربة إقامة عصرية مع مساحات عمل مشتركة فيما يوفّر "ريكسوس المعيريض رأس الخيمة" تجربة إقامة متكاملة.

ويتميّز "هيلتون جاردن إن رأس الخيمة" بموقعه المركزي وخدماته العملية في حين يقدم "ريتز كارلتون صحراء الوادي" بيئة هادئة في قلب محمية طبيعية صحراوية لمحبي الفخامة والخصوصية.

ولمزيد من المعلومات حول الباقات المتاحة للحجز، يرجى زيارة https://marjan.ae/live-learn-work-play:

