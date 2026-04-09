جامعة خليفة و"هوبكنز" الأمريكية تطلقان برنامج ماجستير مزدوجا معتمدا عالميا

أبوظبي في 9 أبريل /وام/ أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وكلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز، اليوم، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى توفير برنامج ماجستير مزدوج يبدأ في الفصل الأكاديمي الأول 2026.

يتيح البرنامج للطلبة الحصول على شهادتين معتمدتين عالميًا في تخصصَي إدارة الرعاية الصحية وإدارة النظم الصحية، ما يمثل خطوة كبيرة لدفع عجلة التقدم في التعليم الصحي والتعاون الأكاديمي الدولي.

وسيتمكن الطلبة المؤهلون، وفقًا للاتفاقية، من متابعة دراسة ماجستير العلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير العلوم في تخصص إدارة النظم الصحية من قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يسرنا دخول هذه الشراكة مع جامعة جونز هوبكنز لتوسيع نطاق تعاوننا الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة عالميًا بهدف إعداد كفاءات بمعايير عالمية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".

وأوضح أن الدمج، ما بين نقاط القوة التي تحظى بها جامعة خليفة في هندسة النظم والرعاية الصحية القائمة على البيانات وخبرات جامعة جونز هوبكنز المعتمدة عالميًا في إدارة الرعاية الصحية، يسهم في إعداد الطلبة للقيادة بثقة في بيئات الرعاية الصحية العالمية التي تشهد تغيرات متسارعة مشيرا إلى أنه تم تصميم هذا البرنامج لتأهيل قادة المستقبل الساعين إلى تعزيز خبراتهم في عمليات الرعاية الصحية وسياساتها وإدراتها وابتكار النظم عبر بيئات صحية دولية.

من جانبه ، قال أليكس تريانتيس، عميد كلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز: "يسرنا التعاون مع جامعة خليفة وسيسهم الجمع بين ماجستير إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري بجامعة جونز هوبكنز وماجستير إدارة النظم الصحية من جامعة خليفة في فتح آفاق جديدة للطلبة في منطقة الشرق الأوسط، ويساعد في تطوير الجيل التالي من لقيادات في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم " .

ويتيح هيكل هذه الدرجة المزدوجة للطلبة الاستفادة من أعضاء هيئتين أكاديميتين وبحوث وموارد من طراز عالمي من جامعة خليفة وجامعة جونز هوبكنز.. ويتعين على الطلبة الراغبين بالانضمام إلى البرنامج المزدوج الحصول على قبول في برنامج ماجستير إدارة نظم الرعاية الصحية في جامعة خليفة، ثم متابعة القبول بعد ذلك في كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز.

وتبدأ الدفعة الأولى من هذا البرنامج دراستها في جامعة جونز هوبكنز اعتبارًا من الفصل الأكاديمي الأول 2026، ومن المتوقع أن تتراوح أعداد الطلبة في البرنامج سنوياً ما بين 10 و 20 طالبًا وطالبة وسيُكمل الطلبة 30 ساعة معتمدة من كل جامعة، مع إمكانية اعتماد جزء من الساعات بين المؤسستين.

وستقبل جامعة خليفة ما يصل إلى 12 ساعة معتمدة من جامعة جونز هوبكنز ضمن برنامجها للماجستير في إدارة النظم الصحية، بينما ستقبل جامعة جونز هوبكنز ما يصل إلى 10 ساعات معتمدة من جامعة خليفة ضمن برنامجها للماجستير في إدارة الرعاية الصحية.

وسيحصل الطلبة عند استكمال جميع المتطلبات الأكاديمية على درجتي الماجستير من المؤسستين في الوقت نفسه.

ويهدف هذا التعاون إلى منح طلبة جامعة خليفة فرصة التعرف إلى منظومة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من خلال التفاعل المباشر مع القادة والمؤسسات.

ويوفر البرنامج مسارين أكاديميين لتلبية احتياجات الطلبة المتنوعة، يتمثل المسار الأول في خيار الدراسة الحضورية الكاملة في الحرم الجامعي في بلتيمور بالولايات المتحدة وفصل واحد حضوري في كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز، لاستكمال 16 ساعة معتمدة، إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أربع ساعات معتمدة أخرى من جامعة جونز هوبكنز عبر الإنترنت، بينما تُستَكمَل بقية المقررات في جامعة خليفة في أبوظبي.

ويوفر البرنامج أيضًا خيار الدراسة الجزئية عبر الإنترنت، والذي يتيح إكمال 20 ساعة معتمدة من جامعة جونز هوبكنز بالكامل عن بُعد، ومصممًا للمتخصصين الباحثين عن المرونة..وسيتمكّن الطلبة من الاستفادة من الدعم الأكاديمي والإرشاد وبيئة التعلم الرقمية في كلية كيري.

ويوفر المساران أيضًا منهجًا متكاملًا طورته الجامعتان، إلى جانب خدمات شاملة للطلبة ودعم مهني ومزايا للخريجين عبر المؤسستين.