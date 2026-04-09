دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة تفوز بجائزة التميز الاجتماعي بمجال الريادة المجتمعية

رأس الخيمة في 9 أبريل / وام / حصدت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ممثلة بفريق المؤسسة الاجتماعية، لقب “الجهة الرائدة في المسؤولية المجتمعية” ضمن جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الخامسة التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وذلك تقديراً لجهودها وإسهاماتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية واستدامتها، بما يؤكد مكانتها ضمن نخبة الجهات التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمع.

وأكدت سعادة سارة الزعابي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، أن هذا الفوز يعكس التزام الدائرة الراسخ بدورها المجتمعي، وحرصها على تبني مبادرات نوعية تسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس ومستدام في المجتمع وأن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية ومفاهيم التلاحم والتكافل المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.

وأضافت الزعابي : "نعتز بأن نكون من ضمن نخبة صنعت أثراً حقيقياً في المجتمع، وأن نكون من بين الفائزين في فئة الجهة الرائدة "المؤسسة الحكومية المتميزة في المسؤولية المجتمعية"، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بتطوير مبادراتنا المجتمعية وتعزيز شراكاتنا لتحقيق أثر مستدام".

من جانبها أعربت فاطمة خليفة الكتبي مدير مكتب الاتصال المؤسسي ورئيس فريق المؤسسة الاجتماعية في الدائرة عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الجائزة تمثل تتويجاً لجهود الفريق والعمل التكاملي بين مختلف الوحدات التنظيمية وأن فريق المؤسسة الاجتماعية يواصل العمل على تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومستدامة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويؤكد هذا التتويج مكانة دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة كنموذج رائد في تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية، ومواصلة دورها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة.