إطلاق مشروع "سكون" بالشارقة بقيمة 1.5 مليار درهم

الشارقة في 9 أبريل /وام/ أعلنت شركة «سانزين للتطوير العقاري» عن بدء أعمال البناء رسميًا في مشروعها السكني «سكون من سانزين» الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم ويضم 859 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس موزعة على أربع مراحل في إمارة الشارقة.

جاء الإعلان خلال حفل توقيع أُقيم أمس الأول بمقر الشركة بحضور عبدالعزيز السند رئيس مجلس إدارة «سانزين»، وعمرو صالح الرئيس التنفيذي والمؤسس ومحمد عبيد الشعالي رئيس مجلس إدارة «بي تي سي» الجهة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع إلى جانب عدد من المسؤولين .

تم توزيع مرافق وخدمات المشروع في أنحاء المجتمع بالكامل لتكون جميعها على مسافة قصيرة من كل منزل إلى جانب وجود بحيرة مائية تمتد على مساحة 3000 متر مربع عبر قلب المشروع لتربط مختلف أجزائه وتوفر مسارًا يوميًا للمشي والاسترخاء.

و شهدت المرحلة الأولى من المشروع التي تضم 241 وحدة إقبالًا كبيرًا ما أسفر عن بيعها بالكامل في يوم الإطلاق في مؤشر واضح على جاذبية المشروع .

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 3 مليارات درهم خلال العام الأول بدعم من اهتمام مستثمرين محليين ودوليين و تم فتح باب الحجز للمرحلة الثانية من المشروع .

وقال عمرو صالح إن إطلاق أعمال مشروع «سكون» يمثل رسالة ثقة واضحة في اقتصاد دولة الإمارات وقطاعها العقاري ونجاح المرحلة الأولى يعكس ثقة السوق ونحن نترجم ذلك إلى خطوات عملية.