محمد بن راشد: فخورون بدولتنا .. برئيس دولتنا .. بقواتنا المسلحة .. بقوة اقتصادنا .. بفرق عملنا .. بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا .. فخورون بعلمنا

دبي في 9 أبريل / وام / دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة إلى رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فوق المنازل والمؤسسات والمباني، تعبيراً عن الفخر بالوطن، وتجديداً للولاء والانتماء، وترسيخاً لقيم الوحدة التي قامت عليها مسيرة الدولة.

وأكد سموه أن علم الإمارات يمثل رمز قوتها، ودليل عزيمتها، وراية مجدها، مشيراً إلى أن رفعه فوق البيوت والمباني والمؤسسات يجسد مشاعر المحبة والاعتزاز، ويعكس تلاحم المجتمع خلف راية الاتحاد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:" دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة .. وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً.. مواطنين ومقيمين .. صغاراً وكباراً .. عسكريين ومدنيين .. حكوميين واقتصاديين .. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها .. علم الإمارات رمز القوة والفخر".

وأضاف سموه " ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني.. فخورون بدولتنا .. فخورون برئيس دولتنا ..فخورون بقواتنا المسلحة .. فخورون بقوة اقتصادنا .. فخورون بفرق عملنا .. فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا .. فخورون بعلمنا ".

وقال سموه :" لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى .. دليل محبتنا .. ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.. وراية وحدتنا وتوحدنا .. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها".

تأتي دعوة سموه في إطار تعزيز الفخر بالإنجازات الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإبراز رمزية العلم بوصفه عنواناً لوحدة الإمارات واعتزاز أهلها .

وتعكس المبادرة معاني الوفاء للقيادة ولأبطال خط الدفاع الأول في الدولة ولكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له من المقيمين، والتأكيد على أن العلم رمز وطني وشاهد حي على مسيرة الاتحاد والإنجاز والتنمية.

وترسخ المبادرة لدى أفراد المجتمع ومؤسساته أن المشاركة في رفع العلم مسؤولية وطنية مشتركة، تعبر عن التلاحم بين القيادة والشعب والمقيمين، وتترجم روح الانتماء إلى سلوك عملي وتعبير علني ووطني يظهر في مختلف القطاعات وفي كل بيت ومبنى ومؤسسة.