الشارقة تكرّم 4 أدباء مصريين في القاهرة

القاهرة في 9 أبريل / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس انطلاق النسخة الخامسة والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي احتفى بأربعة أدباء مصريين هم الروائي والقاص السيد نجم والناقد الدكتورعبد الحكيم راضي والناقدة والروائية الدكتورة كاميليا عبدالفتاح والقاص محسن يونس.

يأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية ويحلّ الملتقى للمرة السابعة في مصر بعد أن كرّم مجموعة من المبدعين المصريين خلال الدورات السابقة منه.

أقيم حفل التكريم بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة و محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة و الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر إلى جانب عدد كبير من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين والعرب.

واستعاد العويس في كلمته بدايات انطلاق ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي إذ شهدت مصر أولى جولاته ليواصل بعدها مسيرة طويلة عبر البلاد العربية من خلال مبادرة ثقافية يرعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقديرا من سموه لأصحاب الكلمة النبيلة والمسعى الرفيع.

ولفت العويس إلى أن الملتقى يعود للمرة السابعة إلى مصر ليشكل علامة مضيئة في المشهد الثقافي العربي ومنصة للاحتفاء بالفكر والإبداع وتكريم القامات الأدبية التي أخلصت للثقافة العربية وجعلت من العطاء رسالة ومن المعرفة مسارا للارتقاء بالإنسان.

وقال إن هذا الحفل مخصص لتكريم نخبة من أدباء وكتاب مصر الذين حملوا عطاءهم الثقافي بالفكر العميق والرؤية الإنسانية الواسعة وأسهموا في إثراء الثقافة العربية وأكدوا حضورها المتجدد مشيراً إلى أن التكريم يأتي تقديرا مستحقا لما تزخر به مصر من إرث ثقافي ومن أدباء وكتاب وشعراء شكلوا عبر أجيال متعاقبة ركيزة أساسية في مسيرة الأدب العربي ورافدا متدفقا للفكر والتنوير والجمال.

وأكّد العويس أن هذا التكريم تعبير بليغ عن التعاون المثمر بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة المصرية الذي ينبثق من علاقة أخوية راسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تحت رعاية القيادة الرشيدة في البلدين.

من جانبه قال الدكتور أشرف العزازي : "نلتقي اليوم في احتفالية متميزة في إطار مبادرة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي التي تشملها الرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة وتقوم على إدارتها دائرة الثقافة بالشارقة".

وأضاف أن مبادرة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي تسعى إلى تكريم قامات فكرية وثقافية من كافة الوطن العربي وهي إضافة إلى أنها تقديرٌ مستحق لمن يقودون مسيرة الفكر والإبداع والتنوير في أوطانهم فهي تعد حافزا ودافعا لهؤلاء المثقفين لمزيدٍ من الإنتاج والاستمرار في إمداد الساحة الثقافية العربية بأعمالهم الفكرية الجليلة خدمة لبلدانهم ومجتمعاتهم وقضايا أمتهم وتعتبر بمثابة رسالة وحافز لأقرانهم على مزيد من التألق والإبداع.

وأوضح أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يكرّس تقليدا جديدا في الاحتفاء بالمثقفين وتقديرهم ليتم تكريمهم في بلدانهم وبين أهلهم وهو ما يحمل معان ودلالات عميقة وأكد أن المثقف نتاج بيئته نشأ فيها وتأثر بها وتفاعل معها وأثر فيها وهو الأمر الذي يحمل تقديرا للعطاء الثقافي لهذا المجتمع ودوره في تهيئة المناخ المناسب والمحفز للإبداع والتألق للمثقفين والمفكرين من أبنائه.

و أعرب المكرمون عن سعادتهم بالتكريم الثقافي مؤكدين أن الشارقة بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أصبحت ركيزة رائدة والقلب النابض للثقافة العربية ورعاية المبدعين من الأدباء والشعراء والفنانين ومركزا يحتضن المبادرات الثقافية النوعية التي تعزز التواصل بين المثقفين العرب وتسهم في نشر الفكر والمعرفة وإبراز الإبداع العربي على المستويين العربي والعالمي.

وتابع الحضور عرضاً تسجيلياً يصوّر مشاهد من زيارات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي إلى مصر مستعيدين ذاكرة الملتقى الذي انطلق من مصر وجاب الوطن العربي لأكثر من عشرين دورة.

وصاحب حفل التكريم معرض شمل عددا من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة من بينها مجلة الشارقة الثقافية ومجلة الرافد ومجلة القوافي ومجلة المسرح بالإضافة إلى عدد من الكتب تنوّعت عناوينها بين الشعر والرواية والمسرح والنقد وغيرها من العناوين الإبداعية وحظي الحضور باقتناء الإصدارات.