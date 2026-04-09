معرض «الأسرة الإماراتية.. ترابط وهوية وطنية» يبرز قيم التماسك المجتمعي

العين في 9 أبريل /وام / نظّم مركز سالم بن حم الثقافي مساء أمس معرض الصور الفوتوغرافية «الأسرة الإماراتية.. ترابط وهوية وطنية»، وذلك في إطار جهوده لتعزيز القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال الفعاليات الثقافية والفنية.

حضر فعاليات المعرض الشيخ مسلم بن حم العامري وسعادة علي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وعدي العاني، رئيس اتحاد المصورين العرب، وعدد من المهتمين والمختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وأشاد الشيخ مسلم بن حم العامري بالمستوى المتميز للأعمال المشاركة مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال

شهد المعرض مشاركة 42 مصورًا إماراتيًا، قدّموا أعمالًا فنية متنوعة عكست جماليات المشهد المجتمعي وقيم الأسرة الإماراتية، في إطار إبداعي يوثق الهوية الوطنية بأساليب بصرية حديثة.