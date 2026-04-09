حديقة الحيوانات بالعين تشارك في مهرجان دار الزين

العين في 9 أبريل / وام / تشارك حديقة الحيوانات بالعين في مهرجان دار الزين 2026، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في حديقة الجاهلي في الفترة من 3 إلى 12 أبريل الجاري.

تقدم الحديقة للزوار تجربة فريدة تشمل حديقة الأطفال التفاعلية المخصصة لمحبي الحيوانات وتجارب لقاء الطيور والزواحف والتقاط الصور التذكارية معها وورش عمل تعليمية وترفيهية.

وأكد المهندس أحمد عيسى الحراصي مدير عام حديقة الحيوانات بالعين بالإنابة الحرص على المشاركة سنويا في مهرجان دار الزين لما يشكله من فرصة لدعم الترفيه والتعليم وسط الطبيعة، وتعريف المجتمع برسالة الحديقة في صون الحياة البرية.

يتيح المهرجان، الذي يحمل شعار "لنحتفل معًا بروائع الطبيعة"، فرصة للزوار لاستكشاف تجارب وخدمات الحديقة، والاستمتاع بعروضها الفريدة، ودعم هدف المهرجان في الاحتفال بالطبيعة والحفاظ عليها.