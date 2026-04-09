"دييز" تُطلق تسهيلات اقتصادية دعماً لاستمرارية الأعمال وتمكين الشركاء

دبي في 9 أبريل / وام / أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن إطلاق تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة.

تشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ"دييز"، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال وتعزّز مرونتها التشغيلية.

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجّهات الاقتصادية لإمارة دبي والرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزّز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: "تعكس هذه التسهيلات التزام "دييز" بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات".

وأضاف: "تواصل "دييز" العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزّز مكانة إمارة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ تُجسّد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفّزة للنمو".

وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاءً من بعض الرسوم الإدارية التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفّر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.

وتتيح "دييز" ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.

وتتيح "دييز" أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة 3 أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المُصرّح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.

وفي السياق ذاته، تُتيح التسهيلات المُقدَّمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسّع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويُعزّز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.

وتعكس هذه الخطوة حرص "دييز" على تقديم حلول عملية ومتكاملة تُعزّز ثقة مجتمع الأعمال، وتُسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو و يُعزّز تنافسية دبي كأحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.