انطلاق أعمال الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 13 سبتمبر

أبوظبي في 9 أبريل/وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إقامة الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل إضافة إلى حفل التكريم، الذي كان من المقرر أن يشهده المعرض احتفاء بالفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب بدورتها العشرين.

يأتي قرار المركز في هذا الشأن بالتنسيق مع شركاء المعرض الدوليين، ودور النشر المشاركة لضمان جودة الحدث وتنظيمه وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة الفعاليات الثقافية الكبرى، والتي تضع جودة التجربة، وكفاءة التنظيم على رأس أولوياتها.

كانت الدورة الرابعة والثلاثون للمعرض، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية في عام 2025 قد حققت نجاحاً بارزاً، إذ جمعت 1,400 عارض من 96 دولة، مؤكدة قدرة المعرض على جذب أبرز دور النشر، وأهم الأصوات الثقافية العالمية.