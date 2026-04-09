مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بالعين تطلق مبادرة أبطال التعلم عن بعد

العين في 9 أبريل / وام / أطلقت مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بالعين مبادرة مجتمعية نوعية تحت عنوان أبطال التعلم عن بعد وذلك برعاية ودعم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بهدف تقديم الدعم النفسي والإنساني للطلبة خلال فترة التعلم عن بعد التي أقرتها الدولة مؤخرا.

تأتي هذه المبادرة انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن الإنسان محور التنمية وغايتها ولتثبت مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال التزامها بدورها التربوي الشامل الذي لا يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل يمتد ليشمل بناء الإنسان وتعزيز جودة حياته.

ترتكز المبادرة على تعزيز جسور التواصل الإنساني المباشر بين المدرسة وطلبتها حيث يقوم فريق ميداني من المدرسة بقيادة مديرة المدرسة وبمشاركة عدد من الإداريين والمعلمين بتنظيم زيارات منزلية للطلبة في أجواء احتفالية دافئة تهدف إلى رفع معنوياتهم وتعزيز شعورهم بالانتماء .

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إن التعليم قبل أن يكون نقلا للمعرفة هو بناء للإنسان في أبعاده النفسية والاجتماعية ومبادرة أبطال التعلم عن بعد تجسد التزامنا بأن يظل الطالب محور الاهتمام وأن يشعر دائما بأن المدرسة حاضرة في حياته، حتى في أصعب الظروف مشيرة إلى أن المبادرة تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع، وتعزز من قيمة التراحم والتواصل الإنساني التي تعد من ركائز الهوية الإماراتية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مليكة بوسيف، مديرة المدرسة أن هذه المبادرة نابعة من إيمانهم بأن الطالب يحتاج إلى الدعم الإنساني بقدر حاجته إلى التعليم مؤكدة الحرص على أن يكونوا قريبين من الطلاب وإشعارهم أنهم ليسوا وحدهم.

من جانبهم عبر الطلبة وأسرهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي عززت روح الطمأنينة والانتماء، وأسهمت في خلق بيئة تعليمية أكثر توازناً رغم التحديات.