مستشفى توام بالعين ينجح في إعادة تأهيل فموي لمريضة من أصحاب الهمم

العين في 9 أبريل /وام/ نجح مستشفى توام بالعين التابع لشركة «صحة» في إعادة تأهيل فموي لمريضة تبلغ من العمر 28 عامًا من أصحاب الهمم، كانت تعاني من ضمور شديد في الفك استمر لأكثر من عقد من الزمن مما يمثل إنجازا طبيا.

وذكرت "صحة"، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» أن فريقا متخصصا في مستشفى توام التابعة لـشركة «صحة»، تحت إشراف الدكتور موفق الغفور قام بإجراء تأهيل سني كامل باستخدام زراعة الأسنان تحت التخدير العام نظرًا لشدة الحالة.

وقال الدكتور موفق رديف العاني، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين والرأس والرقبة في مستشفى توام التابعة لـشركة «صحة»:" تجسد هذه النتيجة الإيجابية أهمية توفير رعاية متخصصة للمرضى الذين يواجهون تحديات طبية وسنية معقدة ومن خلال توظيف تقنيات جراحية متقدمة، إلى جانب التخدير الآمن وبرامج إعادة التأهيل المتكاملة، تمكّنا من استعادة الوظيفة الفموية للمريضة وتحسين جودة حياتها بشكل ملموس".

من جانبه قال الدكتور نورالدين الحسن، رئيس القسم الطبي بالإنابة في مستشفى توام التابعة لـشركة «صحة» إن مستشفى توام يحرص على توفير حلول متقدمة ورعاية شاملة لمرضانا من أصحاب الهمم والحالات الطبية المعقدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية الكريمة التي يستحقونها.