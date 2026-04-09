"جزيرة الحديريات" تتبوأ صدارة السوق العقاري في أبوظبي خلال الربع الأول

أبوظبي في 9 أبريل /وام/ تبوّأت جزيرة الحديريات صدارة المشهد العقاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2026، لتقود دفة زخم المبيعات في السوق، فيما حلّت جزيرة الريم في المرتبة التالية ضمن أبرز الوجهات التي استقطبت اهتمام المستثمرين خلال الفترة ذاتها.

وحققت جزيرة الحديريات صفقات بقيمة قاربت 11.97 مليار درهم، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على مشاريع شركة "مدن"، في حين سجّلت جزيرة الريم معاملات بقيمة 9.45 مليار درهم، مستفيدةً من تنوع مشاريعها السكنية وتكامل مرافقها الخدمية.

ووفق بيانات "مركز أبوظبي العقاري"، بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة نحو 66 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 160.7 بالمائة، عبر تنفيذ 13,518 صفقة، مقارنة بـ25.31 مليار درهم من خلال 6,896 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

تجسّد "جزيرة الحديريات" نموذجاً رائداً لمفهوم الحياة العصرية المتكاملة، من خلال ما توفره من بيئة سكنية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية ومدارس وفنادق تلبي مختلف متطلبات الحياة اليومية، ضمن منظومة ترتكز على الاستدامة وجودة المعيشة.