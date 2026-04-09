طقس الغد غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة

أبوظبي في 9 أبريل/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائما أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الثاني عند 05:14 والجزرالأول عند الساعة 12:54.

ويكون بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 31 23 80 40

دبي 30 22 75 35

الشارقة 31 21 85 25

عجمان 32 21 85 35

أم القيوين 30 22 85 35

رأس الخيمة 31 22 85 35

الفجيرة 32 21 85 20

العـين 29 21 85 25

ليوا 32 22 85 20

الرويس 31 22 85 20

السلع 32 23 85 20

دلـمـا 32 23 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 85 30

أبو موسى 30 23 85 30