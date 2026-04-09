تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. حكومة أبوظبي تطلق نموذجاً مطوَّراً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

أبوظبي في 9 أبريل / وام / تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت حكومة أبوظبي نموذجاً مطوَّراً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

تهدف الجائزة في نموذجها الجديد إلى تمكين الجهات الحكومية من ترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر في مختلف جوانب العمل الحكومي، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل والتنسيق ضمن منظومة حكومية موحّدة تتمتّع بجاهزية ومرونة عالية في الإمارة، إلى جانب تقييم مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المشاركة وفق معايير واضحة ودقيقة ومتعددة المراحل، بما يعزّز جودة الأداء الحكومي، ويُرسّخ دور الجائزة منصة للتميز محورها تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع ودفع عجلة التطوير المؤسسي في الإمارة.

ويستند النموذج الجديد إلى حصيلة سنوات ممتدة من الخبرات النوعية والدراسات والبحوث المتقدمة، حيث تمت صياغته ضمن إطار شامل يستهدف تحفيز الجهات على رفع كفاءة وفاعلية أدائها المؤسسي، من خلال ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، ودمج أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية، لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في مختلف جوانب حياة أفراد المجتمع على مستوى الإمارة.

وانسجاماً مع رؤى إمارة أبوظبي الرامية إلى توسيع نطاق دمج الحلول التكنولوجية المتطورة، تعتمد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورتها الحالية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات وإجراءات التقييم، وذلك من خلال استخدام ثلاث أدوات رئيسية، هي "المستشار الذكي"، و"المُحكِّم الذكي"، و"المساعد الذكي للجنة التحكيم العليا"، بهدف تقديم تحليلات دقيقة للبيانات المتاحة، وتوفير رؤى موضوعية وشاملة لمختلف مراحل عملية التقييم.

وبهذه المناسبة، قال معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي: "يُمثِّل مفهوم التميز ركيزة أصيلة في منهجية العمل الحكومي في إمارة أبوظبي ويسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تسعى دوماً إلى رفع مستويات أداء الجهات الحكومية وتحقيق أثر إيجابي في تجربة المتعاملين على مستوى الإمارة وتسعى جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز إلى ترسيخ أسس هذه الركيزة من خلال توفير إطار منهجي يعزز ثقافة التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويضمن تحقيق قيمة مستدامة وملموسة لمجتمع إمارة أبوظبي، عبر تكريم الجهات والمؤسسات المتميزة في الإمارة".

وتشهد الدورة الحالية من الجائزة مشاركة 37 جهة ومؤسسة حكومية و103 مبادرات على مستوى إمارة أبوظبي، ضمن مسار تقييم شامل ومتعدد المراحل، يتولى تنفيذه والإشراف عليه فريق متخصص يضم أكثر من 90 مقيّماً محلياً ودولياً، إلى جانب لجنة التحكيم العليا، التي تضم في عضويتها نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب خبراء دوليين.

وتتضمَّن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ست جوائز موزَّعة على مسارين رئيسيين هما ثلاث جوائز رئيسية للتميز تُمنح للجهات الأعلى أداءً على مستوى حكومة أبوظبي (المراكز الأول والثاني والثالث)، وثلاث جوائز للمبادرات التعاونية المشتركة التي تُبرز مستويات التكامل والتعاون والابتكار المؤسسي بين الجهات، وتشمل جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي، وجائزة المبادرة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وجائزة المبادرة الأكثر تأثيراً على المجتمع والأسرة.

وتتم عملية اختيار الجهات الفائزة عبر منظومة تقييم وتحكيم متعددة المراحل، تشمل إجراء تقييم مستقل من قبل خبراء متخصصين، مدعومين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة التحليل واتساق النتائج، وبعدها تخضع المخرجات لتدقيق فرق ضمان الجودة المتخصصة، ثم مراجعة لجنة التقييم الفنية، قبل إحالتها إلى لجنة التحكيم العليا للتداول واعتماد النتائج النهائية، بما يضمن تقييماً شاملاً ومستقلاً يرسّخ ثقافة التميز الحكومي ويعزز جودة الأداء المؤسسي.

يُذكر أن حفل التكريم الرسمي لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز يُقام خلال شهر أبريل 2026، للاحتفاء بالجهات والمبادرات الفائزة وإبراز إسهاماتها وجهودها في تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات عن إطار عمل الجائزة وآلية التقييم المتبعة في مختلف مراحلها، زوروا الموقع الإلكتروني الآتي: www.adaep.gov.ae