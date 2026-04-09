شرطة دبي تُسيّر 379 دورية خيالة خلال الربع الأول

دبي في 9 أبريل / وام / سيّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، 379 دورية خيالة في مختلف مناطق الاختصاص، شملت المناطق السكنية والتجارية والسياحية خلال الربع الأول من العام الجاري، بما أسهم في تعزيز الأمن والأمان، إلى جانب دعم التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأكد المقدم ضاحي الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة، أن المركز يحرص على تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ الأمن والأمان بالتعاون مع مراكز الشرطة، تطبيقاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وأوضح أن دوريات الخيالة تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الأمن والمشاركة مع الدوريات الأخرى في المهام الأمنية والفعاليات المجتمعية، وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أنها أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الدوريات الأمنية في الإمارة.

وأشار إلى أن مركز شرطة الخيالة يسهم في تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في الحد من الجريمة، من خلال تنفيذ دوريات في المناطق الضيقة التي لا تستطيع الدوريات المركبات الوصول إليها، إلى جانب دورها في ضبط المتهمين والمطلوبين.

وأوضح أن دوريات الخيالة شاركت خلال الربع الأول من العام الجاري في تأمين 67 فعالية مجتمعية و6 فعاليات رياضية، بما يعكس دورها الأمني والمجتمعي.

وأضاف أن مهام المركز تشمل تأمين المباريات، وتنظيم سباقات القدرة والتحمل، إلى جانب تدريب الطلبة ضمن برنامج التدريب العلاجي بالتعاون مع وزارة الأسرة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وغيرها من المهام.