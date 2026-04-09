"طرق دبي" و"كريم" تحتفيان بإنجاز أكثر من 10 ملايين رحلة عبر" كريم بايك"

دبي في 9 أبريل /وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم إنجاز أكثر من 10 ملايين رحلة للدراجات الهوائية عبر خدمة "كريم بايك" منذ إطلاقها في فبراير 2020 وحتى أبريل 2026، في إنجاز يعكس ريادة الهيئة في توفير منظومة تنقّل آمنة ومستدامة، وحرصها على تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم توجُّه دبي نحو مدينة صديقة للدراجات الهوائية، مما يعزّز صحة المجتمع وجودة الحياة لسكانها وزوارها.

وتواصل الهيئة تطوير البنية التحتية للدراجات الهوائية، من خلال شبكة متكاملة من المسارات القائمة والمخطط تنفيذها، لتربط المناطق السكنية بمناطق الجذب الرئيسة ومحطات النقل الجماعي.

وتسهم مسارات الدراجات المصممة وفق أعلى المعايير العالمية في تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة بكفاءة وسلاسة، بما يدعم رحلات الميل الأول والأخير، ويعزّز استخدام وسائل التنقّل الفردية المستدامة.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، كرّمت الهيئة وشركة كريم أكثر المستخدمين نشاطاً، بمنحهم اشتراكاً مجانياً في الخدمة وقسائم «كريم داين آوت»، فيما جرى تكريم المستخدم الأكثر نشاطاً بعد إتمامه نحو 5000 رحلة، في تجسيد لثقافة تنقّل نشطة ومستدامة في دبي.

وستوفر "كريم بايك" تذاكر الرحلة الواحدة بسعر رمزي 9.5 درهم للتذكرة للمستخدمين الجدد يومي 11 و12 أبريل الجاري من خلال كود الخصم "BIKE10M"، بدلاً من السعر المعتاد البالغ 19 درهماً، وذلك لإتاحة خيارات التنقّل المستدام، وجعلها أكثر سهولة وفي متناول الجميع.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "يؤكد تحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة من خلال استخدام خدمة كريم بايك من قبل ما يزيد عن مليون مستخدم، فاعلية استراتيجية الميل الأول والأخير في الهيئة، القائمة على الاستدامة والتنقّل المشترك وسلامة المستخدمين.. كما تدعم الرحلات عبر الدراجات الهوائية التكامل مع وسائل النقل العام، وتعزز تبنّي سلوكيات تنقّل مسؤولة وصديقة للبيئة، حيث ساهمت رحلات الدراجات الهوائية عن خدمة "كريم بايك" في خفض نحو 6.59 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ إطلاق الخدمة، وهو ما يعادل نحو 2,084 مركبة في الطريق".

وأضاف البنا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط ومشاريع إمارة دبي للتوسّع في تنفيذ شبكة مسارات الدراجات الهوائية ومشاريع تكامل البنية التحتية بالإمارة، حيث ازدادت أطوال المسارات من 6 كم عام 2009 إلى 636 كم بنهاية عام 2025، مع خطة للوصول إلى 1000 كم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إجراء تحسينات في البنية التحتية للمناطق السكنية وحول محطات النقل العام، حيث ساهمت تزايد الإقبال من المجتمع على اعتماد ركوب الدراجات كخيار تنقّل عملي وصحي وصديق للبيئة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الرحلات باستخدام الدراجات الهوائية بنسبة 23% من 46.6 مليون رحلة عام 2024 إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025".

من جانبه قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم: "نفخر بالاحتفاء بتحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة عبر خدمة "كريم بايك".. ويجسّد هذا الإنجاز البارز، إلى جانب التوسّع المتسارع في نطاق الخدمة، قوة شراكتنا المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات، التي يشكّل دعمها عاملاً محورياً في توسيع حلول التنقّل الدقيق في دبي، بما يضمن إتاحة خيارات تنقّل آمنة ومستدامة للمسافات القصيرة للجميع".

ومنذ إطلاقها في عام 2020، رسّخت خدمة "كريم بايك" مكانتها كأحد المكونات الأساسية لمنظومة النقل العام في دبي، حيث توسّعت من 71 محطة عند الإطلاق إلى 210 محطات توفر أكثر من 2000 دراجة، وتغطي 49 حيّاً سكنياً في الإمارة.

وتمتد الشبكة عبر أبرز المناطق السكنية والوجهات الحيوية، بما في ذلك دبي مارينا، شاطئ جميرا وشارع جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، وحي ذا جرينز، وبرشا هايتس، وقناة دبي المائية، ومدينة دبي للإعلام، وداون تاون دبي، القدرة، والكرامة، والمنخول.