طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عمر آل علي يشارك في إدارة مونديال 2026

دبي في 9 أبريل/وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار طاقم تحكيم إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يضم الطاقم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، إلى جانب حكم تقنية الفيديو محمد عبيد.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المونديال.

جاء اختيار الطاقم الإماراتي بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تأهله للمشاركة في هذا الحدث العالمي ليسجل الحكم عمر آل علي ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم.