حمدان بن مبارك يهنئ طاقم التحكيم الإماراتي بعد اختياره لمونديال 2026

دبي في 9 أبريل/وام/ هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة كرة القدم الإماراتية، بمناسبة اختيار طاقم تحكيم إماراتي ضمن قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2026، والذي يضم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم.

وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصافرة الإماراتية، مؤكداً أنها تواصل تحقيق النجاحات على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وأكد معاليه أن اختيار طاقم تحكيم إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات أكبر حدث كروي في العالم يعكس ثقة أسرة كرة القدم الدولية في كفاءة الحكام الإماراتيين، الذين أثبتوا جدارتهم في مختلف البطولات.

وأوضح أن تطوير منظومة التحكيم المحلي يعد أولوية كبرى ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد، من خلال توفير بيئة مثالية لصقل المواهب التحكيمية وتمكينها من تحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الرياضية.

وثمن معاليه جهود لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، متمنياً التوفيق لطاقم التحكيم الإماراتي في تمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا الحدث العالمي.