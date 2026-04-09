"أبوظبي للشراع الحديث" يعتمد برامج إعداد عالمية للأوبتمست في سنغافورة

أبوظبي في 9 أبريل/ وام/ أعلن فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لـنادي أبوظبي للرياضات البحرية، اعتماد برامج تأهيل وإعداد عالمية متطورة ونوعية لفئة الأوبتمست مع فرق رياضية بحرية من سلطنة عمان والصين وهونغ كونغ، في سنغافورة خلال الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري، استعدادا للاستحقاقات الدولية في 2026.

وأكد النادي في بيان له مشاركة البحارة خليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وحمد المهيري، وذياب المهيري، في البرنامج بإشراف المدرب ألبير تارهان، والإداري خليفة السعدي.

وأوضح أن البرنامج يتضمن جلسات فنية وتكتيكية متقدمة، والاحتكاك مع مدارس تدريب عالمية، بهدف تسريع وتيرة التطوير، للارتقاء بمستوى الأداء الفني، وتوسيع قاعدة الخبرات التنافسية للبحارة، ضمن منظومة الشراع الحديث.

ونوه إلى أن البرنامج المقرر يأتي في إطار رؤية النادي لإعداد أجيال من البحارة، وتمكينهم من التنافسية في المحافل الدولية، من خلال الملتقيات الخارجية المتقدمة، وتبني أفضل الممارسات التدريبية العالمية، لتعزيز مكانة أبوظبي مركزا رائدا للرياضات البحرية.