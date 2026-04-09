"فيكتوري" يشارك في بطولة جائزة إقليم سردينيا الكبرى للفورمولا 1

دبي في 9 أبريل/وام/ أعلن فريق فيكتوري مشاركته في بطولة جائزة إقليم سردينيا الكبرى للفورمولا 1 للزوارق السريعة، المقرر إقامتها في مدينة كالياري الإيطالية خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، ضمن مشواره للدفاع عن لقبه العالمي.

وستكون كالياري - وفق بيان صادر اليوم عن منظمي بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة - مستضيفة للجولة الافتتاحية لموسم 2026، للمرة الأولى منذ عام 2004.

وتمكن فريق فيكتوري من رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً الموسم الماضي بالفوز بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، وأضاف إنجازاً ثنائياً بالفوز بلقب بطولة العالم لفئة "إكس كات" للمرة السابعة في تاريخه.

وأوضح أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الفريق جدد تعاقده مع السائقين شون تورينتي، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم، تقديراً للنجاحات التي حققها الفريق معهم في الموسم الماضي، لا سيما شون تورينتي الذي توج بلقب البطولة العالمية الفردية للمرة الرابعة في مسيرته، والأولى مع فريق فيكتوري، مؤكداً أن هذا الموسم سيكون الأخير له قبل إعلان اعتزاله.

وأكد السميطي أن الثقة كبيرة في جميع أعضاء الفريق لمواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم الدولة في المحافل العالمية، مشيراً إلى أن الفريق بدأ التحضيرات للموسم الجديد بكل همة ومعنويات مرتفعة، مع التركيز على العمل المشترك بين جميع أعضاء الفريق والاهتمام بأدق التفاصيل للمنافسة على جميع الألقاب.