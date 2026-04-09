"شاهين" بطلاً لدوري الإمارات لهوكي الجليد

أبوظبي في 9 أبريل/ وام/ أحرز فريق "شاهين" التابع لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية مساء أمس لقب دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعد فوزه على فريق "ستورمز أبوظبي" ذهابا 4-1 وإيابا 7-1، على صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتوج سعادة هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، فريق "شاهين" بالميداليات الذهبية ودرع الدوري، وفريق "ستورمز أبوظبي" بالميداليات الفضية.

وأكد حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن تتويج فريق "شاهين" باللقب للعام الثاني على التوالي يجسد استقرار الفريق وتطوره الفني، مشيدا بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للأندية، بما يسهم في تطوير القدرات، وتحقيق الإنجازات.