أكثر من 2000 مشارك في مبادرة "قيادة الدراجة مع الشرطة"

دبي في 9 أبريل/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، أولى فعاليات مبادرة "قيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة - Ride With Police"، التي أقيمت في دبي أوتودروم، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز جودة الحياة وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.

حضر الفعالية عدد من كبار الضباط والمسؤولين يتقدمهم سعادة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وشهدت المبادرة، التي أقيمت في أجواء رياضية احترافية وآمنة، إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع وبلغ عدد المشاركين أكثر من 2151 مشاركاً من الهواة والمحترفين والعائلات.

وأوضحت شرطة دبي أن المبادرة تُقام أسبوعياً كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل الحالي، ضمن بيئة منظمة تضمن أعلى معايير السلامة، وتوفر تجربة رياضية متكاملة تلائم مختلف المستويات والأعمار.