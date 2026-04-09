جائزة أبوظبي للتميز في الأداء الحكومي.. تكريم للمبادرات الإستراتيجية والمجتمعية

أبوظبي في 9 أبريل/ وام / تهدف جائزة أبوظبي للتميز في الأداء الحكومي 2026، إلى تكريم الجهات الحكومية الرائدة والمبادرات ذات الأثر الإستراتيجي والمجتمعي، كما أنها تضطلع بدور كبير في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ الابتكار، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكامل الحكومي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمع.

وفي هذا الإطار أكد سعادة ناصر الرحمة، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والمستقبل في مكتب أبوظبي التنفيذي، أن الجائزة تركز على تكريم أفضل الجهات الحكومية وأبرز المبادرات التي حققت أثراً إستراتيجياً أو مجتمعياً أو في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الجائزة تنقسم إلى مسارين رئيسيين، الأول يركز على الجهات الحكومية، والثاني على المبادرات ذات الأثر.

وأوضح أن المسار الثاني يتضمن ثلاث جوائز رئيسية تشمل الأثر المجتمعي، والذكاء الاصطناعي، والأثر الإستراتيجي.

وأضاف أن للجائزة أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز التحسن المستمر وترسيخ التميز المؤسسي، والتركيز على القيمة المضافة والأثر الملموس في المجتمع، وتعزيز التعاون بين فرق العمل الحكومية، إلى جانب تكريم أفضل الجهات والمبادرات.

ولفت إلى مشاركة 37 جهة حكومية وأكثر من 100 مبادرة، تم تقييمها من قبل أكثر من 100 مقيم، بينهم نحو 70% دوليون و30% مواطنون، مشيراً إلى إدراج الذكاء الاصطناعي لأول مرة ضمن منهجية وآليات التقييم، إضافة إلى التركيز على الأثر المجتمعي والقيمة العامة، مع تسليط الضوء على دور الفرد سواء كان مقيماً أو موظفاً حكومياً في إمارة أبوظبي.

من جانبه قال محمد المري، مدير إدارة البيانات والابتكار الرقمي في مكتب أبوظبي التنفيذي، إن الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من جميع مراحل الجائزة، حيث ساهم في التعامل مع الكم الكبير من البيانات والتقييمات التي شملت 37 جهة وأكثر من 100 مبادرة، بمشاركة أكثر من 100 مقيم.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي عزز دقة تحليل المعلومات، ومكّن المقيمين واللجان الفنية ولجنة التحكيم العليا من ربط البيانات واستنباط النتائج بطريقة سلسة ومألوفة.

وأضاف أن الفريق حرص على تقديم تجربة استخدام بسيطة ومعتادة، مع بناء نظام ذكي تم تدريبه على بيانات خاصة بحكومة أبوظبي.

وأشار إلى أن هذا “الوكيل الذكي” تم تطويره داخلياً وسيستمر في التعلم والتطور سنوياً من خلال تغذيته بالبيانات الجديدة، ليصبح جزءاً مستداماً من الجائزة، مع إمكانية أن يصل مستقبلاً إلى مرحلة القيام بدور المقيم في عمليات التقييم.