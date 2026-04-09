تعادل الوحدة وكلباء بانطلاقة الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 9 أبريل/ وام / انطلقت اليوم مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 المباراة الافتتاحية التي جمعت الوحدة مع كلباء على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة، وكلباء إلى 23 نقطة.

وافتتح لاعب الوحدة البلجيكي كريستيان بنتيكي التسجيل خلال اللقاء في الدقيقة 9، معلنًا الهدف رقم 400 في المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الهدف الثاني للوحدة لاعبه عمر خريبين في الدقيقة 19 من علامة الجزاء.

وسجل لكلباء لاعبه رينيه ريفاس في الدقيقتين 69 و71.

وقال غازي الشمري، مدرب كلباء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء، إن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد، لكنه استطاع أن يحول الخسارة إلى تعادل بنقطة ثمينة، لافتًا إلى أنه خاض مباراة قوية وصعبة أمام فريق كبير.

وأضاف: التعادل يعطي دفعة إيجابية قبل خوض المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

من جانبه، أكد داركو ميلانيك، مدرب الوحدة، أن فريقه خاض مباراة قوية واستطاع السيطرة خلال الشوط الأول وتسجيل هدفين، لكنه تراجع عن السيطرة، في الشوط الثاني، واستطاع فريق كلباء أن يدرك التعادل.

وأوضح المدرب أن فريقه يستعد لخوض مباراة مهمة أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة الأسبوع المقبل، ولذلك يتوقع رد فعل قوي في المباراة المقبلة، لافتًا إلى أن بعض الأخطاء ربما تكون فردية، ولكن الفريق يملك نخبة من اللاعبين القادرين على تفاديها في المستقبل واللعب بأفضل صورة لتحقيق الهدف المطلوب.