مؤسسة دي بي ورلد الخيرية توزع 17800 طرد غذائي لنحو 45 ألف مستفيد في ثماني دول

دبي في 9 أبريل/ وام / قدّمت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، 17,800 طرد من المساعدات الغذائية الأساسية في مبادرة استفاد منها نحو 45,000 شخص عبر ثماني دول.

وأكدت المؤسسة مواصلة جهودها الإنسانية في خضم التحديات والتوترات الحالية، مشيرة إلى أن العطاء يتجاوز أوقات الرخاء وأن الأزمات لا تزيد إلا من تعميق التزامها بدعم المبادرات الإنسانية عالمياً.

استفاد من هذه المبادرة نحو 45,000 شخص، وشملت الجزائر "مدينتي جن جن والجزائر العاصمة"، ومصر "مدينتي الفيوم والسويس"، وإثيوبيا “جيجيجا وكبريباياه"، وكينيا "مومباسا"، وباكستان "كراتشي"، والسنغال "داكار"، والصومال "بوساسو"، وأرض الصومال "بربرة، بواراما، وشيخ"، وذلك بقيمة تتجاوز المليون دولار.

وأوضحت المؤسسة أنه بفضل التعاون المباشر مع وحدات الأعمال المحلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" منذ أوائل فبراير الماضي، أثبت البرنامج قدرة المؤسسة على توظيف شبكتها الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبكفاءة عالية.

تُعد مبادرة المساعدات الغذائية العالمية 2026 جزءاً من المبادرات الغذائية السنوية المستمرة للمؤسسة، والتي تهدف إلى معالجة الضغوط الاقتصادية وصعوبات الحصول على الغذاء التي تواجهها الأسر الأكثر هشاشةً في مناطق متعددة.

ومن خلال التعاون الوثيق مع الفرق المحلية، حددت المؤسسة المستفيدين ونسقت عمليات التوزيع لضمان معايير متسقة عبر مناطق جغرافية متنوّعة.

وقال سعادة ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية": لا تزال الكثير من المجتمعات حول العالم بحاجة ماسة للحصول على الدعم الغذائي الأساسي، ومع استمرار جهودنا العالمية في تقديم الإعانة الغذائية، لا سيما خلال شهر رمضان، فإننا نعمل جنباً إلى جنب مع وحدات أعمالنا المحلية لتقديم مساعدات عملية ومنسَّقة للأسر الأكثر احتياجاً..وينصب تركيزنا على تقديم دعم عملي يستجيب للاحتياجات الحقيقية.

وأضاف أن جهودنا الإنسانية المتواصلة تؤكد حقيقة أساسية مفادها أنه مهما بلغ حجم التحديات، فلن تثنينا عن مهمتنا التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وتبقى هذه الحقيقة ركيزة راسخة في هوية دولة الإمارات.