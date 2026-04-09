مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان

أبوظبي في 9 أبريل/ وام / أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها إسرائيل على عدد من المناطق في لبنان.

وأكد المجلس في بيان صادر اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات، محذرا من خطورة هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والعمل من أجل وقف هذا العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه مع لبنان حكومة وشعبا، مشددا على أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتجنيب شعوب المنطقة مزيدا من المعاناة الإنسانية.