سالك تحقق 1.55 مليار درهم أرباحاً وتوزع 890.3 مليون درهم

دبي في 9 أبريل/ وام / اعتمدت الجمعية العمومية لشركة سالك ش.م.ع، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، نتائجها المالية لعام 2025، بصافي أرباح بلغ 1.55 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وصادقت الجمعية، خلال اجتماعها برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي، وأعضاء المجلس، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2025.

وأقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 890.3 مليون درهم، تشمل توزيع 100% من صافي أرباح النصف الثاني البالغة 782.5 مليون درهم، إلى جانب توزيعات استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم.

ويعكس أداء الشركة خلال عام 2025 نمواً في مؤشرات الربحية، مدعوماً بتطور أنشطة التشغيل واستقرار الطلب على خدمات التعرفة المرورية في الإمارة.