رئيس الدولة يحضر حفل زفاف راشد القبيسي

أبوظبي في 9 أبريل/ وام / حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد أحمد هامل القبيسي إلى كريمة سعيد راشد سلطان المهيري.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العريس وذويه متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم أعرب ذوو العريس عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسعادتهم بمشاركته أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية التي تزيدها سروراً.

كما حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

وتخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية.