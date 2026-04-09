"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير 194 صاروخا و515 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

المنامة في 9 أبريل/ وام / أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم 194 صاروخا و515 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

