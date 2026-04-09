هيئة تنمية المجتمع في دبي تحصد جائزة التميز الاجتماعي بمبادرات تعزز الترابط الأسري والمجتمعي

دبي في 9 أبريل/ وام / حصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي على المركز الأول في جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الخامسة تقديراً لجهودها في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية تعزز جودة الحياة وترسخ القيم والهوية الوطنية في دولة الإمارات.

ويعكس هذا التتويج المكانة الريادية للهيئة في تطوير نماذج مبتكرة للعمل المجتمعي ترتكز على الاستباقية والتكامل المؤسسي وتسهم في دعم تماسك الأسرة الإماراتية وتعزيز الترابط المجتمعي بما يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وجاء هذا التكريم خلال حفل أُقيم في إمارة رأس الخيمة عن مبادرتين رائدتين تعكسان نهج الهيئة في الابتكار الاجتماعي حيث حصد برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" المركز الأول ضمن فئة أفضل مبادرة اجتماعية في عام المجتمع – مؤسسات فيما فازت مبادرة "مجالس أحياء دبي" ضمن فئة المبادرة الاجتماعية المتميزة في تعزيز الهوية الوطنية – مؤسسات.

حضر الحفل من هيئة تنمية المجتمع كل من مشهور الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي والدكتورة ناعمة الشامسي مدير إدارة التنمية الأسرية وأحمد الرميثي رئيس قسم المجالس والمراكز الاجتماعية في تأكيد على تكامل الجهود المؤسسية التي تقود هذه المبادرات النوعية.

ويجسّد برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" نموذجاً وطنياً رائداً يضع الأسرة في صميم أولويات التنمية من خلال منظومة متكاملة لتمكين الشباب ودعمهم في تأسيس حياة أسرية مستقرة.

ويقدّم البرنامج حزمة شاملة من المبادرات النوعية تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي لتعزيز التواصل الأسري والوعي بالعلاقات الأسرية والتثقيف المالي الذي يهيّئ الشباب لإدارة الموارد بفاعلية إلى جانب الدعم المالي والإسكاني الذي يمنحهم القدرة على الانطلاق بثقة واستقرار بما يعزز جودة الحياة ويرسّخ دعائم الاستقرار المجتمعي.

وتمثل مبادرة “مجالس أحياء دبي” منصة مجتمعية فاعلة تعمل على تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية من خلال توفير مساحات تفاعلية وفعاليات نوعية تجمع أفراد الحي وتدعم التفاعل الاجتماعي اليومي.

وتسهم المبادرة في إعادة بناء علاقات الجوار وتقوية الروابط الأسرية ضمن نهج مستدام يضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية ويعزز التلاحم الاجتماعي ويخلق بيئة مجتمعية متكاملة ومستقرة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لنهج مؤسسي ترتكز فيه هيئة تنمية المجتمع على الابتكار الاجتماعي وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تطوير حلول مستدامة للتحديات المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

كما يعكس هذا الفوز استمرار الهيئة في ترسيخ نموذج حكومي رائد في العمل الاجتماعي قائم على الكفاءة والتكامل بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية متقدمة في جودة الحياة الأسرية والاستقرار المجتمعي.