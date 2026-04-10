الذهب يتجه لجني مكاسب للأسبوع الثالث

نيويورك في 10 أبريل/ وام/ انخفض سعر الذهب، اليوم "⁠الجمعة"، لكن المعدن النفيس ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 03:16 بتوقيت جرينتش، 0.1 % إلى 4759.54 دولار للأوقية "الأونصة"، ومع هذا حقق ​المعدن مكاسب نسبتها 1.8 % منذ بداية الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 % إلى 4782.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 75.74 ⁠دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 2% ليصل إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2% إلى 1539.43 دولار.

- خلا -