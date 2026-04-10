"العين للفروسية" يستحوذ على 47 % من سباقات الخيول العربية

العين في 10 أبريل/ وام/ أعلن نادي العين للفروسية استحواذه على 47 % من سباقات الخيول العربية في الدولة، بتنظيم 123 شوطا خلال موسم 2025- 2026.

وقال سعادة فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات، إن التميز الكبير لفعاليات الفروسية، يتوج جهود منظومة عمل متكاملة، بما يتماشى مع رؤية قيادة النادي، لتمكينه من المحافظة على مكانته المرموقة، ودعم نجاح السباقات.

وأشار إلى استمرار نجاح النادي في تنظيم المنافسات، باعتباره محطة تأهيلية لسباقات الخيول العربية الأصيلة على أرضيته الرملية، بحضور جماهيري كبير يستمتع بالفعاليات القوية بين نخبة الخيول من داخل الدولة وخارجها، وتطور كبير في السباقات حتى وصلت إلى 14 سباقا في الموسم بعد البداية بعدد 5 سباقات فقط قبل نحو عشر سنوات.

وأكد حرص النادي على مواكبة تطلعات الملاك والمدربين والفرسان، وتمكينهم بكل سهولة من المشاركة في مختلف السباقات، وتطبيق المعايير الاحترافية في الجودة والتنظيم، بفضل منشآته الحديثة، وبنيته التحتية المتطورة، ومرافق السباقات النوعية، ومدرجات الجماهير المحفزة لمتابعة المنافسات، وتسهيل عملية الدخول، ومعايشة تجربة عائلية مميزة داخل المضمار.