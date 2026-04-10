"المؤتمر الدولي للكهرباء والذكاء الاصطناعي" يجمع 278 باحثاً من 24 دولة

رأس الخيمة في 10 أبريل/ وام/ اختتمت أمس أعمال المؤتمر الدولي السنوي للكهرباء والإلكترونيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية 2026، والذي نظمته الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة افتراضياً على مدار ثلاثة أيام، مستقطبا 278 باحثاً من 24 دولة.

وناقش المؤتمر أحدث التطورات النظرية والعملية في مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة الكهربائية والإلكترونية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والحوسبة والمعلوماتية والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء وعلم البيانات.

ويُعد المؤتمر بمثابة منصة عالمية للأكاديميين والباحثين والمتخصصين في القطاع الصناعي، حيث يتيح لهم عرض نتائج أبحاثهم ومناقشة أحدث التطورات واستكشاف آفاق البحث المستقبلية عبر المجالات متعددة التخصصات.

وقال البروفيسور بسام علم الدين رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إن المؤتمر يعتبر منصة عالمية لتبادل الأفكار وعرض الأبحاث واستكشاف التوجهات المستقبلية عبر المجالات متعددة التخصصات، لافتا إلى أن المؤتمر يؤكد ضرورة استمرار السعي وراء المعرفة والابتكار والتعاون الدولي حتى في أوقات الاضطرابات.

من جانبه ذكر الدكتور علي العتابي رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية، أستاذ مشارك في كلية الهندسة والحوسبة بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر تلقى 123 ورقة بحثية، قُبل منها 74 ورقة تم اختيارها وفقًا لعملية تحكيم دقيقة، وتضمنت حلولًا مبتكرة قادرة على إحداث تأثيرات ملموسة في مختلف جوانب الحياة.

وتم تقديم جوائز للأوراق البحثية المتميزة، حيث فازت الورقة البحثية بعنوان "تأثير التسعير الديناميكي على رفاهية الأطراف المعنية باستخدام التخزين ضمن تشغيل محطة طاقة افتراضية في إطار الاستجابة للطلب" بالمركز الأول في فئة أفضل ورقة بحثية ، أما جائزة أفضل ورقة بحثية مقدمة من طالب، فكانت من نصيب الورقة البحثية بعنوان "إطار عمل هجين يجمع بين الشبكات العصبية الالتفافية ودعم المتجهات الشعاعية لتقدير نسبة الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية باستخدام إشارات قياس حجم الدم الضوئي"، وفازت الورقة البحثية "التنبؤ بسرطان الثدي من صور الموجات فوق الصوتية للثدي باستخدام التعلم العميق" بجائزة أفضل ورقة بحثية مقدمة "لغير الطلبة".