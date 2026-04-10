135 مرشحاً في القائمة المختصرة لمسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات

أبوظبي في 10 أبريل/ وام/ أعلن برنامج خبراء الإمارات، اختيار 135 مرشحاً ضمن القائمة المختصرة لمسار الذكاء الاصطناعي، من بين أكثر من 1000 متقدم للالتحاق به، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لبناء قاعدة من الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، حيث سيتم اختيار 25 مشاركاً فقط من بين هؤلاء المرشحين للانضمام إلى أولى دفعات تنفيذ هذا المسار خلال الأشهر القادمة.

وتضم القائمة مرشحين من مختلف إمارات الدولة، بواقع 80 مرشحاً من أبوظبي، و21 مرشحاً من دبي، فيما توزّع باقي المرشحين على الشارقة 14، ورأس الخيمة 9، وعجمان 6، وأم القيوين 3، والفجيرة 2.

وتُظهر القائمة مستوى غير مسبوق من التنوع، حيث تجمع خبرات مهنية من قطاعات حكومية وخاصة وتخصصات تقنية متقدمة، وتشكل النساء 38% من القائمة بواقع 52 مشاركة، مقابل 62 % من الرجال بواقع 83 مشاركاً.

كما تعكس تركيبة المرشحين عمقاً مهنياً واضحاً، إذ يشكل أصحاب الخبرة التي تتجاوز عشر سنوات 44 % من المرشحين، فيما تتراوح خبرة 35 % منهم بين خمس وعشر سنوات؛ ما يعزز توجه البرنامج نحو اختيار كفاءات قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق عملي.

وعلى الصعيد الأكاديمي؛ يحمل المرشحون مؤهلات أكاديمية عُليا، حيث تبلغ نسبة الحاصلين على الماجستير 53 %، والدكتوراه 24 %، ما يشير إلى حرص الكوادر الوطنية على تعزيز وتطوير خبراتهم التقنية.

ويهيمن العاملون في القطاع الحكومي على غالبية القائمة بواقع 98 مرشحاً مقابل 37 من القطاع الخاص؛ وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو ترسيخ استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية، مع الحفاظ على التكامل مع مختلف القطاعات.

وخلال مرحلة التقييم؛ طرح عدد من المرشحين أفكاراً نوعية قابلة للتنفيذ وتستهدف قطاعات متنوعة، ومن الممكن أن تتحول هذه الأفكار إلى مشروعات تطبيقية ضمن البرنامج، بما يعزز الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ.

ويؤكد حجم الإقبال المكانة المتقدمة التي بات يحتلها برنامج خبراء الإمارات كمنصة وطنية لاستقطاب وتطوير الكفاءات القادرة على إحداث أثر حقيقي في مجالات التقنيات المتقدمة.