"صحة" تعتمد تقنية "هيستوتريبسي" لعلاج أورام الكبد في أبوظبي

أبوظبي في 10 أبريل/ وام/ اعتمدت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، تقنية "هيستوتريبسي" المتقدمة لعلاج أورام الكبد دون تدخل جراحي، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يقدّم هذا النمط العلاجي المتطور، في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة الابتكار في القطاع الصحي.

ويُطبَّق هذا الإنجاز الطبي، الذي طوّرته شركة الأجهزة الطبية الأميركية "هيستوسونيكس"، في مستشفى توام التابع للشركة، حيث تعتمد التقنية على توظيف طاقة الموجات فوق الصوتية المركّزة عالية الدقة لتفتيت الأورام بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو علاجات إشعاعية أو كيميائية، ما يمكّن الكوادر الطبية من استهداف الأورام بدقة متناهية مع الحفاظ على سلامة الأنسجة السليمة المحيطة، الأمر الذي يسهم في تقليل الآثار الجانبية، وخفض المخاطر، وتسريع وتيرة التعافي.

كما تُظهر هذه التقنية كفاءة لافتة في التعامل مع الأورام الكبدية العميقة أو التي يصعب الوصول إليها، والتي غالباً ما تنطوي على تحديات ومخاطر أعلى عند معالجتها بالأساليب الجراحية التقليدية.

ويمثّل اعتماد هذه التقنية تحولاً نوعياً في مسار تطوير منظومة رعاية مرضى السرطان في أبوظبي، ويعكس التزام الإمارة الراسخ بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة المرتكزة على المريض، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وحتى الآن، نجح مستشفى توام في علاج 21 مريضاً باستخدام هذه التقنية، من داخل الدولة وخارجها، بما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً متقدماً في علاج الأورام وتبنّي أحدث الممارسات الطبية.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة"، إن اعتماد تقنية "هيستوتريبسي" ضمن خدمات مستشفى توام يُعد إنجازاً إستراتيجياً يعكس التزام المجموعة المستمر بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، ترتكز على المريض كأولوية محورية، مؤكداً أن إتاحة هذا العلاج المتطور داخل الدولة تكرّس توجه "صحة" نحو إرساء معايير متقدمة وغير مسبوقة في رعاية الأورام على مستوى المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد سعيد بالعرج، مدير مركز خدمات الأورام في مستشفى توام التابع لشركة "صحة"، أن توفير تقنية "هيستوتريبسي" يمثل نقلة نوعية متقدمة في مسار العلاجات غير الجراحية للأورام، مشيراً إلى دورها الحيوي في توسيع الخيارات العلاجية المتاحة أمام المرضى، لا سيما الحالات التي تعاني من أورام كبدية معقدة.