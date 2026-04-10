"مركز محمد بن خالد الثقافي" ينظم فعاليات تراثية ضمن عام الأسرة

العين في 10 أبريل/ وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، مجموعة من الفعاليات والورش التراثية التي هدفت إلى تعزيز الهوية الوطنية وصون الحرف الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وضمن مبادرات المركز ضمن "عام الأسرة" 2026.

ونظم المركز بالتعاون مع مدرسة أكاديمية الأندلس، ورشة بعنوان "فتل الحبل" ضمن برنامج الحرف الإماراتية التراثية، تناولت مهارة فتل الحبال وأساليب استخدامها قديماً في الحياة البحرية والبدوية، بما يسهم في تعريف الطلبة بهذه الحرفة الإماراتية التي تعكس دقة الصنعة التراثية وأهميتها في حياة الأجداد، إضافة إلى ورشة عامة بعنوان "السدو حديثاً"، تناولت جماليات النسج الإماراتي التقليدي وأساليب توظيف السدو في التصميم والفن الحديث.

وضمن برنامج إرث زايد التراثي، أقيمت ورشة بعنوان "يلستنا برمستنا"، تضمنت جولة عبر محطات تراثية متنوعة، استعرضت خلالها قصصاً ومواقف من البيئة الإماراتية القديمة، وسلطت الضوء على القيم المجتمعية والإنسانية التي تشكل أساس الهوية الإماراتية.