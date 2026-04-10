جمارك رأس الخيمة تتعاون مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتطوير ريبورت ذكي

رأس الخيمة في 10 أبريل/ وام / نفذت دائرة جمارك رأس الخيمة بالتعاون مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية مشروعا تقنيا مبتكرا يتمثل في برمجة ريبورت خاص بالجمارك، يسلّط الضوء على الإجراءات الجمركية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق النظام في عدد من المواقع الحيوية، تشمل مركز سعادة المتعاملين، ومطار رأس الخيمة الدولي وميناء صقر، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية عبر أدوات رقمية حديثة.

ويركّز المشروع على دعم الاستدامة الأمنية الجمركية من خلال تطوير الخدمات، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في مختلف العمليات، بما يعزز من سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويواكب توجهات التحول الرقمي في الدولة.

كما يجسّد هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والتعليمي، حيث أتاح للطلبة فرصة تطبيق مهاراتهم التقنية في مشروع واقعي يخدم المجتمع، ويعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

وفي إطار التطوير المستقبلي، من المخطط أن يتم توسيع نطاق استخدام هذا الريبورت ليشمل برامج تدريبية موجهة للموظفين الجدد والمتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة الاستخدام للخدمات الإلكترونية.

يذكر أن فكرة المشروع والمقترح جاءت نتيجة مجهود شخصي لموظفي جمارك رأس الخيمة، الذين عملوا على تطويرها وتحويلها إلى واقع ملموس، ليتم تطبيقها فعلياً ضمن منظومة العمل الجمركي، بما يعكس روح الابتكار والتميّز المؤسسي داخل الدائرة.