ملاكمة الإمارات تشارك في أولمبياد الشباب "داكار 2026"

دبي في 10 أبريل/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة مشاركة الملاكم معاذ وائل محمد في دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026”، ليصبح أول ملاكم إماراتي يمثل الدولة في هذا الحدث الأولمبي.

ويخوض معاذ منافسات وزن 70 كجم، بعد منحه مقعداً استثنائياً بنظام “الدعوات”.

وأعرب سعادة أنس ناصر العتيبة، رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، عن سعادته باختيار اللاعب، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة معاذ، ونقطة تحول لمنتخب الإمارات، لما تعكسه من تطور في برامج إعداد اللاعبين، وقدرة متنامية على صناعة أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الكبرى.

وأوضح العتيبة، أن معاذ "16 عاماً" نجح بفضل التزامه وانضباطه وإمكاناته الفنية في شق طريقه بثبات في عالم الملاكمة، لينضم إلى صفوف المنتخب الوطني عام 2025، ويبرز سريعاً كأحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة.

وأضاف أن مشاركة معاذ في “داكار 2026” علامة بارزة في مسيرة الملاكمة الإماراتية.

وأكد أن دورة الألعاب الأولمبية للشباب تعد من أهم المنصات العالمية لصقل الخبرات، حيث تضمن مشاركة معاذ حضور الإمارات للمرة الأولى في منافسات الملاكمة ضمن هذا الحدث الأولمبي.