"ملتقى مجالس المرأة" يعزز تكافؤ الفرص وتبادل أفضل الممارسات في بيئات العمل

الشارقة في 10 أبريل/ وام / استضافت مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة" عدداً من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في "ملتقى مجالس المرأة" الذي نظمته أمس في بيت الحكمة بهدف دعم تأسيس وتعزيز مجالس المرأة داخل المؤسسات من خلال تبادل التجارب والخبرات والنماذج الرائدة في تطوير بيئات عمل داعمة للمرأة.

وأُقيم الملتقى ضمن مبادرة "ارتقاء" التي تهدف إلى دعم المؤسسات في تطوير سياسات أكثر شمولاً وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل بيئات العمل وجاء تخصيص الملتقى لمجالس المرأة بوصفها منصة مؤسسية فاعلة تعمل داخل الجهات المختلفة على متابعة شؤون الموظفات وطرح التحديات المهنية وتطوير برامج داعمة لبيئة عمل أكثر توازناً.

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة إن بيئات العمل اليوم تشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم التوظيف والتطوير المهني ما يتطلب من المؤسسات تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من جميع الكفاءات المتاحة ولم يعد تمكين المرأة خياراً بل أصبح مسؤولية مؤسسية تتطلب سياسات واضحة وممارسات عملية تترجم هذا الالتزام داخل بيئة العمل.

وأضافت أنه من خلال مبادرة "ارتقاء" تعمل نماء على دعم المؤسسات في تحويل تمكين المرأة من إطار المبادرات العامة إلى منظومة عمل مؤسسية قائمة على الحوار والبيانات والحلول التطبيقية وتمثّل مجالس المرأة إحدى الأدوات الفاعلة في هذا المسار إذ تتيح فهماً أعمق للتحديات المهنية وتسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة لواقع بيئات العمل.

وتضمّنت أجندة الملتقى جلسة تناولت تطور مجالس المرأة في الإمارات وأهميتها ضمن السياق الوطني تلتها حلقات نقاش تفاعلية ضمن مجموعات عمل ركّزت على مقارنة التجارب العملية وتبادل الخبرات بين القطاعات بما أتاح قراءة واقعية لمستويات النضج المؤسسي لهذه المجالس.

كما استعرضت المؤسسة خلال الملتقى إطار عمل مبادرة "ارتقاء" وأدواتها التطبيقية وخدماتها الاستشارية وبرامجها المخصصة لبناء القدرات إلى جانب تسليط الضوء على فرص الشراكة المتاحة أمام الجهات الراغبة في تطوير أو إنشاء مجالس للمرأة وفق منهجيات واضحة وقابلة للقياس.

وأسهم الملتقى في تزويد المشاركين برؤى عملية حول الهياكل الفاعلة لمجالس المرأة ونماذج تطورها وآليات تحويل المبادرات إلى نتائج قابلة للمتابعة والتقييم كما ساهمت الجلسة في تعزيز التواصل المهني بين الجهات المشاركة واستكشاف فرص تعاون مستقبلية.

وتُعدّ مجالس المرأة من الآليات التنظيمية التي تعتمدها المؤسسات لتطوير السياسات المرتبطة بتكافؤ الفرص والتوازن المهني كما تسهم في بناء قنوات حوار مستدامة بين الموظفات والإدارة وتبادل المعرفة والخبرات بما يدعم تطوير بيئات عمل أكثر شمولاً ويعزز حضور المرأة في مسارات القيادة وصنع القرار.