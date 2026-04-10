أمين عام مجلس التعاون يرحب بقرار الحكومة اللبنانية فرض السيطرة على محافظة بيروت

الرياض في 10 أبريل / وام / أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قرار مجلس الوزراء اللبناني، الذي طلب من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورا في تعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها الشرعية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، وصون سلامة المواطنين والمقيمين.

وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

