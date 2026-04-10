جامعة الشارقة تناقش أسس التعليم القائم على المشاركة المجتمعية

الشارقة في 10 أبريل/ وام / نظّم، معهد القيادة في التعليم العالي، بجامعة الشارقة النسخة السادسة من "منتدى التعليم والتعلم"، الذي ركّز هذا العام على التعليم والتعلم القائم على المشاركة المجتمعية، مع تسليط الضوء على الأساليب التي تربط التعلّم الأكاديمي بسياقات الحياة الواقعية، وتوفير منصة لأعضاء الهيئة التدريسية لتبادل الخبرات واستكشاف ممارسات تدريسية مبتكرة.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يسلط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها الشراكات مع القطاع الصناعي، والتعلم الخدمي، والبحث القائم على المشاركة المجتمعية، والمناهج المعززة لقابلية التوظيف، لافتاً إلى أن هذه المحاور تمثل توجهات استراتيجية تسهم في إعداد الطلبة للقيادة والابتكار وتعزيز دورهم المجتمعي.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى بناء نموذج تعليمي متكامل يرتكز على التعلم التجريبي، والبحث العلمي ذي الأثر الملموس، وتعزيز ارتباط الجامعة بمجتمعها.

من جانبه، أكد الدكتور نوار ثابت، القائم بعمل نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن التعليم لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يشمل توظيفها لخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية دور أعضاء الهيئة التدريسية في تعزيز الروابط بين الجامعات والمجتمعات وتطوير أساليب التعلم القائمة على المشاركة المجتمعية.

كما ناقشت الدكتورة ماريا سوليداد، رئيسة كرسي اليونسكو للتعليم المفتوح في أمريكا اللاتينية – المكسيك، أبرز التوجهات المستقبلية في مجال التعليم المفتوح، وأفضل الممارسات المستندة إلى الأدلة من مجتمعات الشبكات الأكاديمية لتحقيق أثر فعّال، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، لتطوير سياسات تعليمية تدعم جودة المخرجات.

وتضمن المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تناولت التعليم المرتبط بالمجتمع، حيث تم استعراض نماذج تطبيقية، منها مبادرات التعليم بين المهنيين في الحرم الطبي، وآليات تفعيل الشراكات المجتمعية في دعم التعلم التطبيقي، إلى جانب بناء شراكات لتأهيل القوى العاملة في القطاع الصحي، وعرض أساليب التعلم القائم على المشاركة المجتمعية والتعلم الخدمي.

واختُتم المنتدى بحلقة نقاشية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال التعليم والتعلم القائم على المشاركة المجتمعية.