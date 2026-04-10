"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تُطلق "مجلس المستقبل" لتمكين روّاد الأعمال الشباب

دبي في 10 أبريل/ وام / أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق برنامج "مجلس المستقبل" لريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب الطموحين، وتحفيزهم على تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ.

ويمتد البرنامج التجريبي على مدار ثلاثة أيام في "مقرّ رواد أعمال دبي"، ويوفر بيئة عملية منظمة تتيح للمشاركين التعاون وتشكيل فرق عمل، والاستفادة من جلسات إرشاد متخصصة ومكثفة، بما يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال واضحة، وإعداد عروض تقديمية جاهزة للعرض بهدف تأمين تمويل.

وتنطلق النسخة الأولى من "مجلس المستقبل"، المصمم خصيصاً لرواد الأعمال الشباب وطلاب الجامعات والمواهب المهنية الواعدة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من خبراء قطاع ريادة الأعمال والمرشدين، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وخاصة. ويركّز البرنامج على تطوير الأفكار، وبناء نماذج الأعمال، وتعزيز مهارات العرض والتقديم، وصولاً إلى تقديم العروض النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة.

ومن خلال الجمع بين التعلم العملي والتفاعل المباشر مع منظومة ريادة الأعمال، يمكّن البرنامج المشاركين من اختبار فاعلية أفكارهم، وبناء الثقة اللازمة لتطوير مشاريعهم والانطلاق بها نحو مراحل متقدمة بعد انتهاء البرنامج.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يسعى مجلس المستقبل إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب على الانتقال من مرحلة الإلهام إلى التنفيذ، عبر تزويدهم بالأدوات والإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو كما يسهم البرنامج في ربط المشاركين مباشرة بالمرشدين وشركاء منظومة ريادة الأعمال، بما يدعم بناء جيل جديد من المؤسسين القادرين على الإسهام في اقتصاد دبي القائم على الابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وعلى مدار أيام البرنامج الثلاثة، يسلك المشاركون مساراً متكاملاً يشمل تطوير الأفكار، وتشكيل الفرق، وبناء نماذج الأعمال، إلى جانب إعداد عروض المشاريع وتنمية مهارات الإلقاء، والمشاركة في جلسات تدريبية تطبيقية. ويختتم البرنامج بعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم تضم شركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على أن يتم تكريم أفضل ثلاثة فرق فائزة.

وتضم لجنة التحكيم ممثلين عن بلدية دبي، ودو، وبنك ويو، وأرامكس، ودبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي، ومركز انطلاق، إلى جانب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي برنامج "مجلس المستقبل" ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز مسارات ريادة الأعمال للمواهب الشابة وترسيخ ثقافة أقوى للابتكار بين رواد الأعمال الناشئين. ويُقام البرنامج في "مقرّ رواد أعمال دبي" ويُنفذ بالتعاون مع شركاء رائدين في منظومة الأعمال، موفراً منصة عملية تربط المشاركين بالمرشدين والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية.

وصُمم البرنامج للانعقاد بشكل دوري عبر نسخ متتالية، بما يسهم في بناء مسار مستدام لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

وتسهم هذه المبادرة والجهود المشتركة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، من خلال تعزيز منظومة الابتكار وتمكين الجيل المقبل من الشركات الناشئة سريعة النمو.

يمكن التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.dubaifoundershq.com/en/launch-your-business/majlis-al-mustaqbal.