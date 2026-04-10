"سيراميك رأس الخيمة" تؤكد التزامها بتقديم خدمات متواصلة في جميع أنحاء الإمارات

رأس الخيمة في 10 أبريل/ وام / تؤكد شركة "سيراميك رأس الخيمة" التزامها بتقديم خدمات متواصلة في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة على حد سواء وتضمن الشركة سهولة الحصول على منتجاتها عبر شبكة عملائها، مما يضمن التناسق في قنوات البيع بالتجزئة والمشاريع.

وتتميز الشركة بالمرونة والالتزام بثبات أسعار منتجاتها وتلبية الاحتياجات المستمرة في قطاعي الإنشاءات والتصميم من خلال حماية عملائها من أي انقطاعات وضمان الإستقرار لهم.

وبصفتها شركة تصنيع محلية ومجموعة متعددة الجنسيات، تمكّنت شركة "سيراميك رأس الخيمة" من الاستجابة السريعة وسدّ فجوات الإمداد، بما يضمن دعماً متواصلاً للشركات والمشاريع التي تعتمد على منتجاتنا وتواصل الشركة أعمالها كالمعتاد، مع التزامها بنهج منضبط لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب توسيع نطاق دعمها ليشمل الشركات الأخرى المتأثرة باضطرابات سلاسل التوريد.

وتواصل شركة "سيراميك رأس الخيمة" تركيزها على استمرارية الأعمال، مع ضمان توفر المنتجات وتقديم الخدمات عبر شبكتها وتبقى صالات عرض الشركة في جميع أنحاء المنطقة مفتوحة ومتاحة، مع استمرار تأكيد الشركةلعملائها على توفر المنتجات وتقديم الخدمات.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: ينصبّ تركيزنا على ضمان توافر منتجاتنا وسهولة الحصول عليها من قبل عملائنا وشركائنا ونواصل العمل كالمعتاد، ملتزمين بنهج منضبط لتلبية متطلبات السوق ونحن نتماشى مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الاستمرارية والاستقرار وتوفير وصول موثوق إلى الأسواق.