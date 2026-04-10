"الإمارات لرعاية المواهب" تضم 4 لاعبين لبرنامج "مسار البطل الرياضي"

دبي في 10 أبريل/ وام / أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية ضم 4 لاعبين في رياضتي الدراجات والسيارات "الدرفتنج"، من أصحاب المواهب الواعدة إلى برامج الرعاية الخاصة باللجنة.

وتتألف القائمة التي تم الإعلان عنها اليوم من خليفة الفلاسي لاعب رياضة السيارات "الدرفتنج"، و3 من لاعبي الدراجات هم فلاح النعيمي، وسلطان سعود، وعفراء خالد.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في حلبة دبي أوتودروم بمنطقة "موتور سيتي" في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اللجنة، والمهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن استكمال برنامج "مسار البطل الرياضي" يعكس استمرارية العمل المؤسسي لتطوير المواهب الرياضية في الدولة، بإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي وكافة مكونات القطاع الرياضي الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه اللجنة ليشمل رياضات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الرياضي الوطني.

وأضاف: نحرص من خلال برامج رعاية المواهب في اللجنة على توفير بيئة احترافية متكاملة لمواكبة تطلعات الرياضيين، وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج على المستويين الإقليمي والدولي، ونؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة هو الأساس لصناعة أبطال رياضة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية.

وأضاف أن التوسع في إدراج رياضات تخصصية مثل رياضات الدرفتنج والدراجات يرسخ رؤيتهم في تبني مختلف المواهب، وفتح آفاق جديدة أمامها لتحقيق التميز والإنجاز.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة، أن انضمام عدد من لاعبي الدراجات إلى البرنامج خطوة مهمة في مسار تطوير اللعبة، ويجسد نجاح الجهود المشتركة لاكتشاف ورعاية المواهب في الدولة، إذ نعمل إلى جانب مختلف الجهات المعنية لدعم المواهب الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحقيق نتائج مميزة، وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على توسيع قاعدة الممارسين للعبة، وتعزيز برامج إعداد وتأهيل اللاعبين من الفئات العمرية المختلفة، بما يواكب طموحات الدولة في تحقيق إنجازات نوعية على المستويين القاري والدولي، لاسيما أن الاستثمار في المواهب هو الطريق الأمثل لبناء أبطال المستقبل.

ووصف اللاعبون الخطوة بأنها مرحلة نوعية لتطوير قدراتهم، وتمكينهم من المهارات وتأهليهم لرفع رايات دولة الإمارات في المحافل الخارجية، وقالوا إن البرنامج يوفر بيئة محفزة ومتطورة من خلال الفعاليات التدريبية المتخصصة، والمعسكرات الداخلية والحارجية، بإشراف احترافي.