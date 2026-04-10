مشاركات آسيوية وعالمية بارزة لاتحاد بناء الأجسام في 2026

دبي في 10 أبريل /وام/ اعتمد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، أجندة بطولاته التي سينظمها ويشارك فيها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وتتضمن عدة بطولات محلية وقارية ودولية، تتصدرها منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام، المقررة، من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبلين في عجمان.

كما ينظم الاتحاد أيضاً بطولة "ستار أكاديمي" لبناء الأجسام والفيزيك في أبوظبي، والمقررة من 2 إلى 4 يوليو المقبل، وبطولة العالم للجامعات للقوة البدنية، التي تستضيفها وتنظمها جامعة الشارقة بالتعاون مع الاتحاد، من 22 إلى 26 يوليو أيضاً.

وأعلن الاتحاد استحداث بطولة "الماجد"، التي تقام في نسختها الأولى في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى بطولة الإمارات، التي تعد من أبرز البطولات الرائدة في دعم المواهب الشابة المغذية للمنتخبات الوطنية، والمقررة في دبي خلال يوليو المقبل.

وتشمل الأجندة أيضاً بطولة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص – القوة البدنية، التي تستضيفها أبوظبي في يونيو المقبل.

وينظم الاتحاد أيضاً بطولة "بينوس كلاسيك" الدولية لبناء الأجسام في دبي خلال أكتوبر المقبل، والتي تُعد من أغلى البطولات من حيث قيمة الجوائز، إلى جانب بطولة "دبا كلاسيك" في نسختها الثامنة خلال ديسمبر المقبل.

ومن أبرز البطولات التي أعلن الاتحاد المشاركة فيها، بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، المقررة في يوليو المقبل في قيرغيزستان، وبطولة آسيا للبنش بريس، التي تستضيفها قطر في سبتمبر المقبل.

كما يشارك الاتحاد في بطولة العالم لمصارعة الذراعين، المقررة في أكتوبر المقبل في الهند، وبطولة آسيا للقوة البدنية، المقررة في ديسمبر المقبل في منغوليا.